В Москве из-за сильного ветра погибли 2 человека

3 апреля в Москве разыгралась непогода, в итоге произошли трагические происшествия.

«Два человека погибли, четверо пострадали, по предварительным данным, в результате штормового ветра в Москве, — сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Глава Москвы Сергей Собянин подтвердил гибель двух человек из-за непогоды, также сообщил, что пострадали 15 человек.

О том, при каких обстоятельствах граждане получили смертельные и другие травмы — информации на момент публикации материала нет.

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