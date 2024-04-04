сегодня
04 апреля, 04:16
пробки
0/10
погода
+2°C
курсы валют
usd 92.38 | eur 99.42
сегодня
04 апреля, 04:16
пробки
0/10
погода
+2°C
курсы валют
usd 92.38 | eur 99.42
сегодня 03:18
проиcшествия

В Москве из-за сильного ветра погибли 2 человека

Фото: 112

3 апреля в Москве разыгралась непогода, в итоге произошли трагические происшествия.

«Два человека погибли, четверо пострадали, по предварительным данным, в результате штормового ветра в Москве, — сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Глава Москвы Сергей Собянин подтвердил гибель двух человек из-за непогоды, также сообщил, что пострадали 15 человек.

О том, при каких обстоятельствах граждане получили смертельные и другие травмы — информации на момент публикации материала нет.

Ранее мы рассказывали, как в Новосибирске штормовой ветер сорвал часть крыши с ДК имени Горького.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Чебыкина
Журналист

Читайте в