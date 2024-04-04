В Новосибирске 20-летнюю девушку вовлекли в занятие проституцией

В данный момент возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области, в Железнодорожном районе Новосибирска сотрудники полиции задержали двух местных жителей в возрасте 19 и 20 лет, которые, предположительно, вовлекли 20-летнюю девушку в занятие проституцией.

Было установлено, что юноши опубликовали объявление о предоставлении интимных услуг в сети. С октября 2023 по март 2024 года подозреваемые снимали квартиру для их оказания.

В данный момент возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Напомним, что в Новосибирске цыгане под гипнозом выманивают у жителей деньги.