В Новосибирске мужчина в полицейской форме проник в квартиру и угрожал пистолетом

В сети появилась информация о том, что в Новосибирске полицейский ворвался в квартиру к мужчине и угрожал ему пистолетом.

Выяснилось, что, предположительно, сотрудник правоохранительных органов захотел собрать улики на жену брата, которая подавала на развод. Он следил за ней какое-то время и выяснил, с кем она встречается. Чтобы поймать ее с новым партнером, он пришел к ней в квартиру.

Процесс того, как он угрожает пистолетом двум людям, полицейский снимал на видео.

Так, по мнению специалистов, мужчина мог нарушить сразу несколько законов: закон охраны частной жизни, незаконное проникновение в жилище. При этом привлечь к ответственности его можно только при наличии заявления пострадавшего.

Напомним, что в Новосибирске директора СШОР по водным видам спорта Оленикова отправили в СИЗО.