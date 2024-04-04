В Новосибирске на покупку квартир для детей-сирот направили 1,5 млрд рублей

В 2024 году на покупку жилья детям-сиротам в Новосибирске направили 1,5 млрд рублей.

Как сообщили в департаменте по социальной политике, дети-сироты смогут приобрести квартиру или сертификат. В данный момент в получении жилья нуждается 1818 человек.

В Новосибирске уже приобретено 192 квартиры: 146 в городе и 46 находятся на территории Новосибирского района. Жилье приобрели на общую сумму 700 миллионов рублей.

«Также вручено 140 жилищных сертификатов, из них оплачено 107 на сумму более 500 млн рублей», ― сообщает пресс-служба мэрия Новосибирска.

Напомним, что Максим Кудрявцев стал лидером по баллам на конкурсе на пост мэра Новосибирска.