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общество

В Новосибирске начали продавать пасхальные наборы

Фото: Сиб.фм

В магазинах Новосибирска появились подарочные наборы на Пасху.

Пасха является одним из самых важных христианских праздников. Это время укрепления веры и переосмысления ценностей. Для верующих Пасха напоминает о великом жертвенном подвиге Иисуса Христа и о его божественной любви к человечеству.

В этом году Пасха отмечается 5 мая, в воскресенье. В честь праздника в магазинах Новосибирска уже начали продавать пасхальную продукцию. Сейчас на прилавках можно увидеть традиционные украшения в виде разноцветных яиц, статуэток и игрушек — кролики, цыплята.

Стоимость наборов варьируется от 180 до 800 рублей и выше, в зависимости от его объема и содержания.

Также в продаже есть множество разного декора для покраски и украшения яиц, различные пасхальные наборы для выпечки куличей и не только.

Фото В Новосибирске начали продавать пасхальные наборы 2

Фото В Новосибирске начали продавать пасхальные наборы 3

Фото В Новосибирске начали продавать пасхальные наборы 4

Ранее Сиб.фм рассказывал, что Пасха — исконный христианский праздник победы жизни над смертью.

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Валерия Митрохина
Журналист

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