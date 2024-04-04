В Новосибирске начался активный ремонт дорожной сети

О проведении ремонта, строительства и реконструкции дорог в Новосибирске в текущем году рассказал на пресс-конференции в ТАСС заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса – начальник управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Сергей Эпов.

Поддерживающий ремонт дорог ведется на территории города постоянно, но в более активную фазу он входит весной и при наступлении благоприятных погодных условий. До наступления теплой погоды используются инертные материалы, что позволяет временно бороться с дорожными повреждениями и пропускать транспорт. С наступлением тепла темпы ремонта увеличиваются и для ремонта используются иные материалы.

«На этой неделе прогноз погоды благоприятный, и с завтрашнего дня мы приступаем к широкомасштабному ямочному ремонту. У дорожных учреждений города закуплены необходимые материалы, проведены комплексные процедуры, ждем начало этих работ. Асфальтобетонные заводы подрядчики уже запускают. Как минимум один уже точно открылся, приступает к работе буквально с завтрашнего дня. Струйно-инъекционным методомтоже завтра наши дорожные учреждения начинают работать», – рассказал заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса – начальник управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Сергей Эпов.

Комплексный ремонт дорожной магистрали, когда будет ремонтироваться и проезжая часть, и тротуары, также стартует с наступлением тепла, в первой декаде апреля. На сегодня заключены все контракты в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», будут отремонтированы 14 объектов, протяженностью чуть более 19 км. Три основных подрядчика уже разогревают битумные заводы и готовы приступить к работам.

В рамках муниципальной программы дополнительно предусмотрено 250 млн рублей, из них 150 млн на исполнение судебных решений в отношении 5 объектов протяженностью 5 км. Помимо этого, не снижаются темпы по ремонту улично-дорожной сети на территории частного сектора: предусмотрено 100 млн рублей на 45 объектов.

«Еще больше в этом году у нас обязательств по ремонту тротуарной части, деньги выделяются и из областного и городского бюджетов. Общая сумма – 300,5 млн рублей, что на 50 млн больше, чем в прошлом году», – отметил Сергей Эпов.

Еще 100 млн рублей предусмотрено на обустройство школьных маршрутов. В рамках этих мероприятий планируется ремонт тротуаров, обустройство пешеходных переходов, строительство 28 новых светофорных объектов и реконструкция 29.

Помимо этого, за счет средств областного бюджета на развитие на территории Новосибирска интеллектуальной транспортной системы будут устанавливаться адаптивные системы, около 100 датчиков подсчета интенсивности движения и управления дорожным движением. По словам Сергея Эпова, будет проведена реконструкция светофорных объектов, чтобы к концу года достичь первого уровня зрелости такой системы. Работы проводятся совместно с областным центром организации дорожного движения.

Общая сумма ремонта составляет почти 2,3 млрд рублей. Средства предоставлены, и на эту сумму проведены все конкурентные процедуры. Ожидается поступление еще примерно одного миллиарда рублей из областного бюджета. Проектная документация на эти средства также заготовлена.

Продолжается и приобретение новой дорожной техники. В прошлом году приобретено около 80 единиц – это техника различной направленности, позволяющая более технологично убирать город: пылесосы, тротуарная техника, которая подметает, собирает мусор и позволяет отвозить его на отвалы. В этом году предусмотрено заключение контракта на условиях лизинга на приобретение еще 150 единиц примерно на 1,2 млрд рублей.