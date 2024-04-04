В Новосибирске опубликованы фото 17 кандидатов на пост мэра 4 апреля

4 апреля в Новосибирске пройдет конкурс на пост мэра города.

28 декабря 2023 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил об отставке мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Исполняющим обязанности главы города назначили первого заместителя мэра Олега Клемешова.

Также в 2023 году были отменены прямые выборы. Теперь претендентов на пост мэра города будет отбирать специальная комиссия из 8 человек. Они должны будут представить горсвету не менее двух кандидатов, из которых депутаты выберут нового градоначальника.

На конкурс поступила 21 заявка, но к 4 апреля передумали участвовать в выборах четыре кандидата: Роман Теленчинов (замгубернатора Новосибирской области), Максим Останин (заместитель регионального министра промышленности), Эдуард Кожемякин (помощник депутата местного Заксобрания, председатель Новосибирского регионального отделения «Партии пенсионеров»), Евгений Гаврилов (Глава ГК «Химметалл»).

В данный момент в списке кандидатов 17 человек:

Александр Трушакин — участник специальный военной операции, политик, военнослужащий.

Игорь Украинцев — депутат Совета депутатов города Новосибирска и индивидуальный предприниматель.

Игорь Данилов — директор ООО «Правозащита».

Максим Картуков — гендиректор ООО «УК «Жилкомсервис».

Георгий Егоров — директор ООО «Эверест».

Семен Илюшин — ООО «Ганс Партс», менеджер по продажам.

Вячеслав Ачигечев — директор ООО «Сибирский Стиль» и музыкант.

Дмитрий Тайлаков — индивидуальный предприниматель.

Роман Филитович — индивидуальный предприниматель.

Олег Хромин — врач травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «ГКП N2»; врач травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «ГКП N20» (совместительство); индивидуальный предприниматель.

Олеся Яхонтова — безработная.

Максим Кудрявцев — заместитель губернатора Новосибирской области.

Матвей Филатов — неработающий.

Виктор Зверев — эксперт комитета экспертизы и контроля мэрии города.

Александр Каракоцкий — директор Ассоциации судовладельцев Западной Сибири.

Дмитрий Лукашев — индивидуальный предприниматель, советник ООО «Техногаз-Строй»

Сергей Лубнин — ПАО «БАНК УРАЛСИБ», директор по организации и развитию продаж в сети.

«МК в Новосибирске» собрал фото кандидатов на пост главы города.





