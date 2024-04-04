В Новосибирске столкнулись белый седан и УАЗ «Патриот»: обе машины помяты

В Новосибирске произошло ДТП.

Возле остановки “Светлая” в Новосибирске столкнулись УАЗ “Патриот” и белый седан. Об этом сообщили в группе “ACT-54” социальной сети “ВКонтакте”.

Как передают очевидцы, пострадавших на месте ДТП нет. Сами транспортные средства сильно пострадали — белый седан смяло и отбросило в сторону от удара.

Также из-за аварии образовалась пробка в сторону центра города.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на улице Дуси Ковальчук рухнула остановка.