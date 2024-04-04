В Новосибирске ветеран Афганистана без документов обратился за помощью к Путину

В Новосибирске офицер ВМФ в отставке Евгений Поляков обратился к президенту России Владимиру Путину за помощью: военный лётчик шесть лет живёт без документов и не может получить медицинскую помощь.

Военный лётчик Евгений Поляков служил в Кандагаре и Анголе. Заканчивал службу офицер ВМФ на Дальнем Востоке. В Новосибирск ветерана Афганистана позвал старый друг.

«Когда он уже получил увольнение, Евгения Алексеевича из Владивостока позвал друг работать в Толмачёво. Он сказал, что здесь ещё можно будет полетать на грузовом самолёте. Это было в конце 2000-х годов, — рассказывает друг офицера Наталья Хливецкая. – Поляков приехал, здесь он жил в гражданском браке с женщиной. И вот, когда поехал устраиваться на работу, посидел с другом в кафе в Ленинском районе. Там у него украли барсетку: там были и деньги, и документы».

В то время военный лётчик жил с гражданской супругой. Устроиться лётчиком Евгению Полякову так и не удалось. Не может ветеран Афганистана до сих пор и установить свою личность.

«В итоге мой товарищ, который позвал меня поработать, умер. Потом, так получилось, что у меня похитили документы. Я сначала получил одну времянку, там перепутали отчество: написали Александрович,

- сетует сам Евгений Поляков. – Потом дали ещё одну времянку, потом ещё одну. В конце концов, отказались даже времянку давать. Вот так я уже живу шесть лет».

А в последние годы у офицера ВМФ в отставке стали отказывать ноги. Бывшая супруга его выставила. Наталья Хливецкая узнала о беде военного лётчика и теперь пытается ему хоть как-то помочь.

«Мы писали уже и в приёмную губернатора, и в приёмную президента РФ. Но после этого позвонили из министерства труда и сказали: «приходите, как получите документы»,

- заключают Наталья и Евгений.

Сиб.фм также направит запросы в компетентные органы, чтобы помочь разобраться военному офицеру с получением паспорта и медицинской помощи. В одном из ведомств ситуацию прокомментировали.

«В рамках своих полномочий министерство труда и социального развития Новосибирской области оказывает содействие Полякову Евгению в восстановлении утраченных документов, в том числе организует для него транспортное сопровождение, поскольку он имеет ограничения по здоровью», — сообщили в министерстве труда и социального развития Новосибирской области.

Более подробно историю участника боевых действий в Афганистане — читайте в этом материале.