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Авто проиcшествия

В Новосибирске водитель устроил ДТП и скрылся, оставив своих пострадавших пассажиров

Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску

Водитель устроил ДТП и решил скрыться с места происшествия, при этом оставил своих пассажиров.

Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, сегодня водитель автомобиля Honda Torneo снес остановку «Университет путей сообщения» на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске, после чего он решил податься в бега, а пострадавших пассажиров оставил в машине — их доставили в медицинское учреждение.

По словам правоохранителей, водитель передвигался на автомобиле, у которого была прекращена регистрация.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции разыскивают правонарушителя — ему грозит лишение прав или 15 суток ареста.

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Валерия Митрохина
Журналист

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