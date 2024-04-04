В Новосибирске водитель устроил ДТП и скрылся, оставив своих пострадавших пассажиров

Водитель устроил ДТП и решил скрыться с места происшествия, при этом оставил своих пассажиров.

Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, сегодня водитель автомобиля Honda Torneo снес остановку «Университет путей сообщения» на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске, после чего он решил податься в бега, а пострадавших пассажиров оставил в машине — их доставили в медицинское учреждение.

По словам правоохранителей, водитель передвигался на автомобиле, у которого была прекращена регистрация.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции разыскивают правонарушителя — ему грозит лишение прав или 15 суток ареста.