В Новосибирске возбудили уголовное дело по статье убийство после исчезновения 17-летнего подростка

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после пропажи ребёнка.

В Новосибирске ищут 17-летнего Габайдулина Никиту. Подросток пропал 29 марта — он ушел из дома в Калининском районе и до настоящего времени о его местоположении ничего неизвестно. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Следователи возбудили уголовное дело по статье убийство (обычная практика для улучшения поисков пропавшего ребёнка. прим.ред.)

Приметы пропавшего: худощавое телосложение, волосы темно-русого цвета. В день пропажи был одет в зимнюю куртку темного цвета до колен, черную толстовку, серые штаны, замшевые кроссовки серо-синего цвета.

Если вам что-либо известно о безвестном исчезновении ребёнка, позвонить по 8(383) -203-57-39 или по телефону 02 (112).