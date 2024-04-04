В Новосибирской области ищут подрядчика на поставку 9 машин скорой помощи за 57 млн рублей

Заявки принимаются до 11 апреля.

На сайте Госзакупок появилась информация о том, что в Новосибирской области ищут подрядчика на поставку автомобилей скорой помощи и реанимации.

Заказчик — Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы».

По контракту необходимо приобрести 5 машин скорой помощи класса «В», которые используются общепрофильными медицинскими бригадами, а также 4 автомобиля реанимации. Год выпуска транспорта должен быть не раньше 2023 года. Он должен быть оснащен всем необходимым для экстренной медицинской помощи: дефибриллятором, аппаратом ЭКГ, ИВЛ, редуктором-ингалятором, акушерскими и педиатрическими наборами и т.д.

Стоимость одного автомобиля скорой медицинский помощи со всем необходимым оборудованием — 6,1 миллионов рублей, стоимость одного автомобиля реанимации — 6,6 миллионов рублей.

Автомобили должны быть поставлены до 30 июня 2024 года.

Работы оценили в 56,9 миллионов рублей.

Напомним, что в Новосибирске стоимость ремонта Октябрьского моста оценена в 2 млрд рублей.