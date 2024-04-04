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общество

В Новосибирской области из-за паводка ограничили движение на двух дорогах

Фото: ТУАД

Ограничения на двух дорогах ввели в Новосибирской области из-за паводка.

Как сообщила пресс-служба Территориального управления автомобильных дорог, из-за подъема уровня воды в реке Камышинка в Новосибирской области в Коченевском районе с 4 апреля будет ограничено движение на четвертом километре дороги «1 км а/д «Н-1212» — 1 км а/д «Н-1206» и на нулевом километре дороги «5 км а/д «Н-1211».

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности на дорогах и предотвращения чрезвычайных происшествий.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области провели подрывы льда из-за риска затопления дачников.

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Валерия Митрохина
Журналист

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