В Новосибирской области провели подрывы льда из-за риска затопления дачников

3 апреля в регионе провели подрывы льда из-за риска затопления дачников.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области, 3 апреля в регионе провели подрыв льда, чтобы предотвратить риск затопления частных домов и дачных участков.

Уточняется, что с 4 по 7 апреля также пройдет вскрытие водоема в районе села Черновка Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что пешеходные дорожки в Нарымском сквере Новосибирска затопило водой. Также в Новосибирске продолжаются затопления из-за таяния снега в разных частях города.