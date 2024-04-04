Завод ГАЗ взыскал с директора новосибирской компании Vsemayki 1 млн рублей из-за логотипа

Автомобильный завод ГАЗ подал в суд на новосибирскую компанию Vsemayki из-за фирменного логотипа, который размещали на разных товарах.

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) подал иск в Арбитражный суд Новосибирской области, где потребовал взыскать с директора компании Vsemayki Василия Левченко 3 241 220 рублей из-за незаконного использования логотипа «Бегущий олень/Газ» на различных товарах, продающихся на маркетплейсе.

Как выяснил корреспондент Сиб.фм, автозавод обнаружил 109 позиций с их логотипом без права использования товарного знака.

На сайте Vsemayki предлагали товары с логотипом ГАЗ от чехлов для телефонов и кружек до футболок и зимних курток.

Суд посчитал сумму в 3 миллиона завышенной и взыскал с компании Vsemayki и с её директора только 1 миллион рублей в солидарном порядке.

Напомним, на новосибирского бизнесмена уже подавали в суд из-за нарушения интеллектуальной собственности. В 2023 году с него взыскали более 1.3 млн рублей за использование бренда Love is... на одежде и аксессуарах