Житель Новосибирска привез 19 кораллов из Тайланда: его задержали

Новосибирца, который пытался ввезти 19 кораллов из Тайланда, задержали.

Как сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления, 41-летний новосибирец привез из Тайланда 19 фрагментов морских кораллов. Его задержали сотрудники таможенного поста в Толмачево.

Кораллы отправили на экспертизу. После этого будет принято процессуальное решение, так как для того, чтобы проносить подобные предметы, их необходимо декларировать и проследовать по «зеленому» коридору.

Напомним, что в Новосибирске отремонтируют мост по дороге к аэропорту Толмачево.