Антон Кротов стал лучшим игроком ФК «Новосибирска» по индексу Rustat

Полузащитник новосибирского футбольного клуба стал лучшим по результатам индекса Rustat.

По данным сайта Rustat, где проводится анализ футбольных матчей, лучшим игроком в составе футбольной команды «Новосибирск» в победном матче против «Челябинска» стал полузащитник Антон Кротов. Об этом указывают индексы игрока — 263.

Уточняется, что на счету Антона 2 голевые передачи, 62% выигранных единоборств, 9 подборов и 15 перехватов, а из 49 передач точными оказались 41.

В том числе, недалеко друг от друга по результатам ушли такие игроки как: Глеб Бахарев (239), Артемий Малеев (238), Александр Конев (237) и Константин Попов (236).

Напомним, что футбольный клуб «Новосибирск» обыграл команду из Челябинска.