Лидером в конкурсе на пост мэра Новосибирска стал вице-губернатор Кудрявцев

В Новосибирске вице-губернатор стал лидером в конкурсе на пост мэра города.

4 апреля состоялся конкурс на пост мэра Новосибирска, в результате которого после первого испытания из 17 кандидатов прошли только двое.

Таким образом, по итогам двух этапов конкурса вице-губернатор Максим Кудрявцев набрал 4,48 баллов, что позволило ему выйти вперед и стать лидером. Вместе с вице-губернатором в финал прошел депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Украинцев, который набрал 2,89 балла.

Ранее Сиб.фм сообщал, что депутат Госдумы Игнатoв оценил шанс Кудрявцева стать мэром Новосибирска, отметив его заслуги.