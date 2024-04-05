Мигранты парализовали работу психиатрической больницы в Новосибирске

В Новосибирске иностранцы оккупировали психбольницу.

По данным пресс-службы агентства безопасности «Гвардия», 3 апреля в новосибирской психиатрической больнице мигранты устроили большую очередь из-за того, чтобы быстрее попасть на осмотр к психиатру.

Из-за большого количества иностранцев медицинские работники вызвали сотрудников группы быстрого реагирования и те отрегулировали ситуацию — они взяли список тех, кто записался и пропустили их вперед, остальных вывели на улицу и объяснили принцип записи к врачу.

Напомним, что в Новосибирске полиция и ФСБ провели рейд по мигрантам.