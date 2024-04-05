Над ученым-физиком Олегом Кабовым начался суд в Новосибирске

В Новосибирске заведующему лабораторией СО РАН грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество.

Сегодня в суде Новосибирска началось рассмотрение уголовного дела заведующего лабораторией Института теплофизики им. Кутателадзе СО РАН Олега Кабова.

По предварительным данным, с лета 2014 года по осень 2017 ученый проводил работы по федеральной целевой программе и сфальсифицировал отчеты, введя в них старые результаты. В результате чего из федерального бюджета в Институт теплофизики было перечислено более 26 миллионов рублей, из которых 7,2 миллионов Кабов похитил — он якобы начислял денежные средства как надбавку к зарплате сотрудникам лаборатории.

Сейчас ему грозит до десяти лет лишения свободы за мошенничество.

Ранее Сиб.фм сообщал, что против директора пансионата «Кедр» в Новосибирске возбудили уголовное дело.