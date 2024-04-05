Названы районы Новосибирской области с риском подтопления

Начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Орлов рассказал о работах в районах, где присутствует риск подтопления населённых пунктов талыми водами.

На сегодняшний день в Новосибирской области работают три оперативные группы по борьбе с паводками. Об этом заявил начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов на пресс-конференции ТАСС.

«Основное у нас — сопровождение паводка по реке Карасук. Производятся работы возле населенного пункта Черновка. Повышение воды возможно, будет подтоплено 17 домов выше пола. Там развернут пункт временного размещения. Средств достаточно для помощи», — поделился начальник регионального МЧС.

Усложнилась ситуация и в СНТ «Рябинка» в Новосибирском районе.

«Уровень воды поднимается из-за активного таяния снега с полей. Там работает оперативная группа, выясняет, нужно ли провести подрывы для лучшего прохождения воды», — сказал он.

В Верх-Туле также сложная ситуация.

«Органами местного управления уже проводится откачка воды», — делится Орлов.

Орлов отметил, что ситуация в регионе стабильная, однако может ухудшиться из-за резкого потепления.