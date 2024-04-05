Первомайский сквер продолжат благоустраивать с наступлением тепла

Подрядчик устранит все дефекты дорожно-тропиночной сети в Первомайском сквере. К работам приступят с наступлением стабильных плюсовых температур воздуха.

Основные работы по благоустройству Первомайского сквера выполнены в 2023 году: установлены инженерные коммуникации, система безопасности с камерами видеонаблюдения, усовершенствована система освещения. Частично выполнен ремонт ограждения парка: восстановили разрушенные столбы, цоколь и элементы чугунного литья. Заменено более 16 тысяч квадратных метров тротуарной плитки: выложены дорожки двух цветов, белой плиткой – основные транзиты, красной – вспомогательные.

В зимний период в специальном тепловом шатре специалисты восстанавливали фонтан «Мишка» – выполнены бетонные и гранитные работы, проведено испытание на непроницаемость.

С таянием снега на территории были обнаружены дефекты, часть дорожно-тропиночной сети выполнена некачественно. В рамках гарантийных обязательств подрядчик устранит все замечания и закончит обустройство твердого покрытия на оставшихся площадях.

«Летний строительный сезон начинается 15 апреля, и надеемся, что погода позволит приступить к работам. Сроки выполнения обустройства твёрдого покрытия согласно предоставленному подрядчиком графику – до 25 июня. Только после этого можно будет продолжить озеленение и расставить малые архитектурные формы. Полностью благоустроен сквер будет ближе к осени», – сообщил начальник управления благоустройства общественных пространств мэрии города Новосибирска Вадим Полещук.

Специалисты Горзеленхоза за два года до начала благоустройства сквера оценили состояние зеленых насаждений. Постепенно проводили обрезку и удаляли старые больные деревья. Заменили деревья в яблоневой аллее полноразмерными саженцами. В этом году в сквере восстановят газоны и цветники, высадят новые кустарники и деревья.

Для завершения комплексной реконструкции Первомайского сквера осталось установить оборудование для фонтана «Мишка» и оставшееся ограждение, выложить плитку вокруг Краеведческого музея.