Под Новосибирском открыли проезд по правому мосту через реку Иня

Власти Новосибирска открыли движение по правому мосту через реку Иню на Бердском шоссе после завершения ремонтных работ, проведенных МКУ "Гормост".

Однако на данный момент остается полоса безопасности в 2,5 метра по левой стороне проезжей части, что связано с продолжающимся ремонтом второй опоры моста.

Мэрия города сообщает, что временное ограничение движения транспорта продолжается для автомобилей с максимальной массой более 25 тонн и будет действовать до завершения всех ремонтных работ. Рабочие завершили ремонт третьей опоры и продолжают работы по второй опоре, а также провели расшивку и ремонт трещин на мосту.

Эти меры направлены на обеспечение безопасности движения транспорта и поддержание исправного состояния дорожного сооружения на Бердском шоссе.

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