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общество

Под Новосибирском открыли проезд по правому мосту через реку Иня

Фото: мэрия Новосибирска

Власти Новосибирска открыли движение по правому мосту через реку Иню на Бердском шоссе после завершения ремонтных работ, проведенных МКУ "Гормост".

Однако на данный момент остается полоса безопасности в 2,5 метра по левой стороне проезжей части, что связано с продолжающимся ремонтом второй опоры моста.

Мэрия города сообщает, что временное ограничение движения транспорта продолжается для автомобилей с максимальной массой более 25 тонн и будет действовать до завершения всех ремонтных работ. Рабочие завершили ремонт третьей опоры и продолжают работы по второй опоре, а также провели расшивку и ремонт трещин на мосту.

Эти меры направлены на обеспечение безопасности движения транспорта и поддержание исправного состояния дорожного сооружения на Бердском шоссе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что улицу Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске затопило водой.

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Игорь Кириченко
Журналист

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