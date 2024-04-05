С приходом весны растет спрос на ипотеку на загородную недвижимость

Объем выдачи ипотеки клиентам банка в Новосибирской области в марте в четыре раза превосходит результат предыдущего месяца, сообщает пресс-служба ВТБ. В последний месяц квартала кредиты на приобретение жилья в банке оформили свыше 1,1 тысячи жителей региона, общая сумма сделок превысила 4,8 млрд рублей.

Всего по итогам трех месяцев новосибирцы получили в банке на улучшение жилищных условий более 7,1 млрд рублей, что аналогично уровню первого квартала прошлого года. Средний «чек» одного кредита составил 3,9 млн рублей.

«С начала года мы наблюдаем охлаждение рынка жилищного кредитования вследствие действия мер, предпринятых Банком России. Спрос понемногу начал оживляться в марте — такая динамика в том числе связана с нашей моделью работы по госпрограммам. Кроме того, с приходом весны отмечается рост интереса к сегменту загородной недвижимости, которая привлекает комфортностью и более низкой ценой «квадрата» в сравнении с квартирами. Драйвером спроса здесь выступают госпрограммы со льготными ставками, которые не превышают 8%, а для заемщиков с детьми они еще ниже – 6%», — прокомментировал управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин.

По прогнозам экспертов, в целом по итогам 2024 года выдачи ипотеки в России могут составить 4,6-5,1 трлн рублей против 7,8 трлн в 2023 году. Итоговые результаты продаж будут зависеть от ожидаемой модернизации льготных программ, дальнейшего ужесточения риск-политики регулятора, а также сроков и темпов снижения ключевой ставки. Смягчения политики ЦБ РФ эксперты банка ожидают не ранее второго полугодия, после этого возможно будет прогнозировать снижение ставок по кредитам. Пока же банки будут развивать программы, позволяющие снизить долговую нагрузку заемщиков, в том числе совместно с ключевыми игроками рынка недвижимости.