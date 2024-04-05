Сибирячка рассказала про работу доулой смерти

Сибирячка рассказала о своей необычной работе.

Журналист АиФ-Новосибирск пообщался с председателем попечительского совета фонда «Обнимая небо» Инессой Шереметовой из Сибири, которая стала доулой смерти в 2017 году, а также она работает онкопсихологом.

Доула смерти – это человек, который сопровождает и поддерживает умирающего и его семью на последних этапах жизни.

По словам Инессы, она работает с тяжелобольными и умирающими людьми. Иногда они сами не понимают, какую помощь хотят попросить, но так или иначе она им очень необходима и тогда доула старается найти точки соприкосновения с больными.

«На моей практике, людям проще обращаться ко мне, как к психологу», — отметила Инесса.

Доула может оказывать помощь разговорами по телефону, либо по переписке, также может устроить и очные встречи — все зависит от желания самого человека. Но бывают и случаи, когда родственники умирающего против обращения к доуле, тогда Инесса не пытается их переубеждать.

Когда только Инесса стала работать доулой у нее был опыт общения с пожилым мужчиной, с которым они вели беседу. Из-за слабости мужчина решил немного отдохнуть и попросил Инессу вернуться к разговору чуть позже. Но когда доула вернулась, пожилой мужчина уже скончался — она не была к этому готова.

«Для меня это стало большим ударом, очень неожиданно. Когда я уходила, у меня не было мыслей, что я могу вернуться, а человека уже может не быть», — поделилась Инесса.

Был и положительный опыт, когда Инесса работала в хосписе и общалась с девушкой, которой диагностировали тяжелую болезнь. Однако она чудом выздоровела, ее выписали с хосписа, сейчас она до сих пор жива.