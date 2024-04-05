Сотрудники ГИБДД штрафовали новосибирцев с тонировкой стекол 5 апреля

5 апреля новосибирские сотрудники ГИБДД устроили рейд на машины с тонированными стеклами.

Сотрудники ГИБДД в Новосибирске 5 апреля останавливали автомобили и штрафовали водителей, если тонировка не соответствовала требованиям. Водители самостоятельно снимали темную пленку со стекло на месте.

По закону за тонировку, которая не соответствует требованиям, водителю грозит штраф – 500 рублей.

Так, за последние три месяца в Новосибирске было оштрафовано 1900 водителей с тонировкой стекол.

Напомним, что россияне стали отказываться от автомобилей из-за высоких цен.