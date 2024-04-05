Треснувший дом, депортация мигрантов, рухнувшая стена школы: главное в Новосибирске 5 апреля

Сиб.фм собрал очередной топ самых важных новостей дня — сегодня 5 апреля.

В регионе продолжаются весенние потопы. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что все необходимые силы и средства для борьбы с возможными последствиями паводка готовы. Ситуацию он держит на своем контроле.

В Черепановском районе в поселке Пушной в средней общеобразовательной школе обрушилась стена. Это произошло еще 3 апреля, но подробности о ситуации стали известны сегодня. Происшествие случилось из-за того, что в учреждении долгое время протекала мягкая кроля.

4 и 5 апреля из Новосибирска выдворили 45 нелегальных иностранцев из Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. Покинуть город им пришлось из-за нарушений миграционного законодательства.

Ночью 5 апреля водитель Nissan ехал в сторону поселка Восход по Каменскому шоссе. На проспекте Дзержинского он врезался в припаркованный КамАЗ. В результате аварии пострадали три молодые женщины и 32-летний водитель иномарки.

В доме №49 на улице Блюхера в Новосибирске внутри квартир пошли большие трещины. Собственники квартир начали быть тревогу и писали жалобы в различные инстанции.