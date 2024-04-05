В Новосибирске начинается благоустройство участков ремонта теплосетей

Подрядчики Новосибирской теплосетевой компании начнут проводить благоустройство участков осенних и зимних работ на теплосетях в отопительном сезоне 2023-2024 года. Энергетическая компания увеличила сумму затрат на работы по улучшению порядка на 142 миллиона рублей, теперь общий объем финансирования составит около 600 миллионов рублей.

Необходимо привести в порядок территории после текущих ремонтов, таких как устранение порывов трубопроводов на улицах Петухова, Петропавловская, Пархоменко и других. В холодное время года работы проводились временно с использованием грунта и щебня.

Исходный вид участков – с укладкой асфальта, восстановлением газонов – будет восстановлен энергетической компанией в период с апреля по июнь.

Помимо работ после текущих ремонтов, подрядчикам предстоит восстановить окончательный порядок на нескольких крупных участках после замены теплосетей по инвестиционной программе энергетической компании в 2023 году. Это участки на улицах Выборная (два участка), Автогенная, Комбинатская, Революции, Дачная и Связистов.

«Суммарно для наведения порядка после текущего ремонта и модернизации Новосибирская теплосетевая компания запланировала 594 млн рублей, в том числе после дополнительных мероприятий по повышению надежности теплоснабжения левого берега руководство компании выделило еще дополнительно 142 млн рублей. Уже выбраны основные подрядчики, которые готовы приступить к работам по мере просыхания дорог и земли — после 10 апреля. Сроки работ определены постановлением мэрии: по 361 объекту мы должны завершить благоустройство уже до 25 мая 2024 года, а все остальные зимние объекты — не позднее 10 июня», — рассказал заместитель главного инженера по ремонту Новосибирской теплостевой компании Роман Моисеев.

По итогам 2023 года в Новосибирске в ходе благоустройства после текущих ремонтов было восстановлено 79 тысяч квадратных метров асфальтобетонных покрытий, 249 тысяч квадратных метров газонов. Примерно треть этого объема — наведение порядка после работ в отопительный сезон 2022-2023 годов.