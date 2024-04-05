Дом пошёл по швам: в Новосибирске треснула пятиэтажка

Жители дома №49 на улице Блюхера пожаловались на то, что в целом подъезде на потолках и стенах квартир появились трещины. Собственники квартир уже устали жаловаться во все инстанции – теперь им предстоит доказать, что дом разрушается.

В одном из подъездов 60-летней хрущёвки на улице Блюхера уже пару лет назад собственники квартир стали замечать трещины на потолке и стенах. С каждым новым месяцем их становилось всё больше и больше.

«Трещины появились во втором подъезде. Считай, у нас пять этажей, по 4 квартиры на этаже – это 20 квартир. Трещины есть практически везде – и на потолке, и на полу,

– рассказывает собственница квартиры в доме №49 на улице Блюхера Наталья. – У людей и плитки отваливаются, и унитазы отходят. Уже не знаем, куда жаловаться!»

Как рассказывает группа активистов дома, долгое время председатель Совета дома бездействовал. Новое собрание собственников жилья прошло 24 марта. На нём жильцам наконец-то удалось обсудить проблему разрушающегося дома.

«Решили, что заключим договор с компанией, которая выявит в чём проблема: отчего пошли трещины. Для этого в квартирах установят маячки, — рассказал ещё один житель дома Сергей.

– Сейчас нашу жалобу нигде не принимают, потому что нет готового акта. Везде, куда мы обращались, нам говорили, что надо установить причину».

На установление причины разрушения может уйти не один месяц. Однако после того, как будет установлена причина разрушения, жители пятиэтажки смогут написать жалобу в ГЖИ.

Напомним, это не первая ситуация в Новосибирске, когда хрущёвки покрываются трещинами. Так, в январе 2023 года, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за раскола на стене примерно такой же пятиэтажки на улице Римского-Корсакова.