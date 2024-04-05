В Новосибирске заметили первые электросамокаты

Несмотря на большое количество луж и грязи, в Новосибирске уже заметили первые электросамокаты.

Для того чтобы открыть сезон самокатов, необходима стабильно теплая погода. Не должно быть заморозков по ночам, льда и снега, тогда аренда самокатов заработает в массовом режиме.

В 2024 году транспорта такого вида станет больше на 20%. Компания планируют выставить на улицы Новосибирске более 4 тысяч штук.

В 2023 году сезон самокатов стартовал 4 апреля.

Напомним, что в сети появилось послание будущему мэру Новосибирска.