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общество

В Новосибирске заметили первые электросамокаты

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Несмотря на большое количество луж и грязи, в Новосибирске уже заметили первые электросамокаты.

Для того чтобы открыть сезон самокатов, необходима стабильно теплая погода. Не должно быть заморозков по ночам, льда и снега, тогда аренда самокатов заработает в массовом режиме.

В 2024 году транспорта такого вида станет больше на 20%. Компания планируют выставить на улицы Новосибирске более 4 тысяч штук.

В 2023 году сезон самокатов стартовал 4 апреля.

Напомним, что в сети появилось послание будущему мэру Новосибирска.

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Нина Раневская
Журналист

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