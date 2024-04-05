В Новосибирской области подрядчики присвоили себе 38 млн рублей при строительстве детсада

В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенное группой лиц.

Было установлено, с 2020 по 2022 год между госучреждением и строительными организациями региона заключены контракты по строительству детского сада в Тогучине, стоимостью более 50 миллионов рублей.

Во время производственных работ обвиняемые договорились не засыпать полностью грунтом строительную площадку, а после этого составить не соответствующую документацию о надлежащем исполнении организациями данных работ.

На основании фиктивных документов юридическим лицам были перечислены деньги.

«В дальнейшем, обвиняемые распорядились денежными средствами в размере свыше 38 миллионов рублей по своему усмотрению, чем причинили бюджету Новосибирской области материальный ущерб в особо крупном размере», — пишет пресс-служба ведомства.

Напомним, что прокуратура Новосибирска потребовала штраф для главы Центрального округа более 2,5 млн руб.