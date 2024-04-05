В поселке Новосибирской области в школе обрушилась стена

Площадь обрушения — 4 квадратных метра.

В Черепановском районе в поселке Пушной в средней общеобразовательной школе произошло обрушение стена 3 апреля.

227 учеников перевели на обучение в две смены в другую часть задания.

Обрушение произошло из-за того, что в школе долгое время протекала мягкая кроля. Стена на втором этаже намокла и часть кладки облицовочного кирпича обрушилась.

Уточняется, что учебный процесс не был нарушен. Об этом сообщает ГУ МЧС по области.

Напомним, что прокуратура начала проверку после массового отравления школьников под Новосибирском.