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общество

Врач Подкорытова объяснила взаимосвязь проблем с сердцем и ожирением

Freepik, authors: Zay Nyi Nyi

По словам специалиста, большая масса тела значительно увеличивает нагрузку на сердце.

Главный врач ИНВИТРО-Урал Надежда Подкорытова рассказала RuNews24.ru о взаимосвязи проблем с сердцем и лишним весом. По ее словам, большая масса тела увеличивает нагрузку на сердце.

«Пациентам с высокой вероятностью осложнений или наследственными рисками следует регулярно посещать врача-кардиолога. Пациентам, не имеющим патологий и генетической предрасположенности, — по рекомендации лечащего врача-терапевта», — подчеркнула медик.

Чтобы снизить риски проблем со здоровьем Подкорытова рекомендует поддерживать оптимальную массу тела и снизить его массу при избытке, отказаться от вредных привычек, сократить потребление соли, заниматься спортом, добавить в свой рацион свежие овощи и фрукты, а также регулярно проходить общее профилактическое обследование.

Напомним, кардиолог указала на жирную еду, которая необходима для крепких сосудов.

#здоровье #врач #вес #сердце
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Дарья Бочкун
журналист

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