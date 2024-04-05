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Задержаны еще трое фигурантов дела о теракте в Подмосковье: что о них известно

Фото: Руслан Мурзаев / Сиб.фм

4 апреля задержали трех новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе».

4 апреля задержали еще 3 подозреваемых, причастных к теракту в «Крокусе». Их поймали в Москве, Екатеринбурге и Омске, сообщили в ФСБ. Двое новых фигурантов переводили деньги на покупку оружия и транспорта, использовавшихся террористами. Третий занимался вербовкой пособников и финансированием исполнителей. Все трое задержанных являются выходцами из Центральной Азии.

На кадрах, которые опубликовала ФСБ, двое подозреваемых признались, что были задержаны за теракт.

Военный эксперт Борис Рожин в своем телеграм-канале прокомментировал действия ФСБ, сказав, что служба продолжает «разматывать клубок», задерживая тех, кто обеспечивал непосредственное осуществление теракта.

Также состоялись переговоры министра обороны РФ Сергея Шойгу с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню.

Сам президент страны Эммануэль Макрон сообщил, что у Парижа есть «полезная информация» для России об организации теракта.

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Нина Раневская
Журналист

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