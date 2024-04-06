сегодня
06 апреля, 19:39
пробки
3/10
погода
+16°C
курсы валют
usd 92.41 | eur 100.1
сегодня
06 апреля, 19:39
пробки
3/10
погода
+16°C
курсы валют
usd 92.41 | eur 100.1
сегодня 17:21
общество

6 апреля в Новосибирске потеплеет до +16 градусов

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске рассказали о погоде на выходные.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 6 апреля, в субботу, в Новосибирске ночью ожидается 0... +5 градусов, днем — +12... +17 градусов. Без осадков. Ветер южный со скоростью 2–7 метров в секунду, возможны порывы до 12 метров в секунду.

При этом ночью 7 апреля температура составит +2 – +7 градусов, местами опустится до -7. Днем будет +2 – +7, местами температура поднимется до +12 градусов. В основном без осадков.

Напомним, что в Новосибирской области в марте родились 1982 ребёнка.

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Нина Раневская
Журналист

Читайте в