6 апреля в Новосибирске потеплеет до +16 градусов

В Новосибирске рассказали о погоде на выходные.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 6 апреля, в субботу, в Новосибирске ночью ожидается 0... +5 градусов, днем — +12... +17 градусов. Без осадков. Ветер южный со скоростью 2–7 метров в секунду, возможны порывы до 12 метров в секунду.

При этом ночью 7 апреля температура составит +2 – +7 градусов, местами опустится до -7. Днем будет +2 – +7, местами температура поднимется до +12 градусов. В основном без осадков.

Напомним, что в Новосибирской области в марте родились 1982 ребёнка.