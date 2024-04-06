Бастрыкин заинтересовался обрушением стены в школе в поселке Новосибирской области

227 учеников перевели на обучение в две смены в другую часть задания.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после обрушения стены в школе в поселке Пушной Новосибирской области.

Напомним, 3 апреля в средней общеобразовательной школе в поселке Пушной Черепановского района произошло частичное обрушение стены.

Обрушение произошло из-за того, что в школе долгое время протекала мягкая кровля. Стена на втором этаже намокла, и часть кладки облицовочного кирпича обрушилась.

Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе и результатах расследования происшествия.

Напомним, что Глава СК Бастрыкин также заинтересовался избиением участника СВО под Новосибирском.