сегодня
06 апреля, 21:13
пробки
3/10
погода
+11.8°C
курсы валют
usd 92.41 | eur 100.1
сегодня
06 апреля, 21:13
пробки
3/10
погода
+11.8°C
курсы валют
usd 92.41 | eur 100.1
сегодня 20:25
проиcшествия

Бастрыкин заинтересовался обрушением стены в школе в поселке Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

227 учеников перевели на обучение в две смены в другую часть задания.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после обрушения стены в школе в поселке Пушной Новосибирской области.

Напомним, 3 апреля в средней общеобразовательной школе в поселке Пушной Черепановского района произошло частичное обрушение стены.

Обрушение произошло из-за того, что в школе долгое время протекала мягкая кровля. Стена на втором этаже намокла, и часть кладки облицовочного кирпича обрушилась.

Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе и результатах расследования происшествия.

Напомним, что Глава СК Бастрыкин также заинтересовался избиением участника СВО под Новосибирском.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Нина Раневская
Журналист

Читайте в