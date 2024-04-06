Известные новосибирцы рассказали, кого бы выбрали мэром

Жители Новосибирска поделились своими предпочтениями относительно кандидатов на пост мэра города.

На следующей неделе будет объявлено имя нового главы города. В этот раз мэра выбирает специальная комиссия и городской совет, а не жители напрямую.

4 апреля были определены два победителя конкурса на занятие поста мэра Новосибирска. Заместитель губернатора Новосибирской области Максим Кудрявцев и депутат горсовета Игорь Украинцев набрали необходимое количество баллов после тестирования и собеседования. 16 апреля на заседании городского совета будет проведено голосование, в результате которого будет избран новый мэр.

Хотя жители больше не участвуют в выборе мэра напрямую, многие все еще следят за процессом. BFM-Новосибирск опросил известных жителей города о том, кого бы они выбрали, если бы выборы были прямыми.

Александр Бoйко, девелопер и основатель холдинга "ТС групп", предпочел бы Максима Кудрявцева из двух кандидатов, представленных для выборов. Константин Голодяев, сотрудник Музея Новосибирска, подчеркнул важность знания мэром городского хозяйства и законов всех уровней.

Адвокат Геннадий Шишебаров утверждает, что независимо от личности мэра, в ближайшем будущем ничего не изменится из-за отсутствия реального местного самоуправления. Владимир Литвинов, президент Sky Group, выразил поддержку Максиму Кудрявцеву и отметил необходимость принятия прорывных решений для развития города.

Певец и солист Новосибирского театра оперы и балета Карен Мовсесян выразил свое мнение относительно выборов мэра города, поддерживая Игоря Украинцева. Он отметил, что хотел бы видеть Украинцева в этой должности, но признал, что вероятнее всего мэром станет Кудрявцев, как более взвешенный кандидат. Мовсесян подчеркнул важность руководителя, который будет стремиться к порядку, благоустройству города и созданию слаженной команды.

Настоятель обора во имя святого Александра Невского протоирей Александр Новопашин, подчеркнул необходимость порядочности и профессионализма у будущего мэра Новосибирска. Он выразил мнение, что мэр должен быть грамотным управленцем, а не партийным деятелем, и акцентировал внимание на важности заботы о благоустройстве города.

Бывший мэр города и Виктор Толоконский, подчеркнул важность психологического и эмоционального настроя у кандидата на пост мэра. Он отметил, что помимо профессиональных навыков, необходимо также обладать нравственной силой для решения проблем города, который нуждается в новых подходах.