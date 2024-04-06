Куда можно улететь из Новосибирска: список открытых стран

В преддверии сезона отпусков Сиб.фм подготовил список зарубежных городов, куда напрямую могут улететь жители Новосибирска.

В этом году для отдыха россиян открыто больше 100 стран, почти в половину из них есть прямые рейсы из России. Так, жители Новосибирска смогут из аэропорта Толмачево отправиться в Анталью, Баку, Бангкок, Бишкек, Дубаи, Душанбе, Ереван, Ош (Киргизия), Патайю, Пекин, Пхукет, Самарканд, Стамбул, Ташкент, Усть-Каменогорск, Фергану, Хамбантоту, Худжанд, Хургаду, Шанхай и Янгон (Мьянма). 25 авиакомпаний летают из Толмачево.

Есть ряд стран, для посещения которых россиянам даже не требуется загранпаспорт — достаточно внутреннего. По данным сервиса «Яндекс Путешествия», это Абхазия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан.

Гражданам РФ для посещения указанных государств не требуется и виза. Туристы могут находиться там от 30 до 90 дней — продолжительность зависит от страны, на что нужно обратиться внимание перед полетом.

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