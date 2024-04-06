На Бердском шоссе Новосибирска построят новый микрорайон

На границе Октябрьского и Первомайского районов Новосибирска в устье реки Ини будет построен новый микрорайон.

В Новосибирске на Бердском шоссе планируется строительство нового микрорайона. Он будет расположен на границе Октябрьского и Первомайского районов, в устье реки Ини. В настоящее время проектировщики занимаются анализом транспортных потоков для оптимального планирования инфраструктуры.

Еще один микрорайон начнут строить в скором времени на незастроенной территории на Бердском шоссе, также в устье реки Ини. По информации АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области», планируется возведение многоквартирных домов, школ, детских садов, спортивных и культурно-досуговых учреждений.

На первых двух этапах планируется построить 1,3 миллиона квадратных метров жилья. Договор между АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» и проектным бюро уже подписан. Специалисты бюро займутся моделированием транспортных потоков для определения оптимальной транспортной инфраструктуры в районе.

Транспортные и пассажирские потоки будут подвергнуты анализу и моделированию с целью оценки дорожной обстановки и разработки математической модели для обеспечения эффективного функционирования транспортной системы в новом микрорайоне.