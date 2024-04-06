Набережная ГЭС в Новосибирске может измениться в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

Набережная ГЭС в Новосибирске участвует в голосовании в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Создание многофункционального общественного пространства с акцентом на активный отдых и организацию обзорных экскурсий предусмотрено в проекте благоустройства набережной ГЭС в Советском районе Новосибирска. При победе этого проекта работы начнутся в 2025 году. Голосование продлится до 30 апреля на единой платформе.

Заместитель министра ЖКХ и энергетики региона Сергей Глебов сообщил, что уже более 130 тысяч человек приняли участие в голосовании за объекты благоустройства в Новосибирской области, из них более 76 тысяч – в Новосибирске. Особенно активно голосуют жители Карасука, Колывани, Сузуна и Черепаново. В Новосибирске идет ожесточенная конкуренция между проектами разных районов, особенно между набережными в Советском и Кировском районах. Победивший проект получит финансирование в 2025 году.

Проект благоустройства набережной ГЭС был представлен сегодня на улице Новоморская, 12 в МКУ РЦО «Активный город». Представители Новосибирской ГЭС рассказали, что идея проекта обсуждалась коллективом несколько лет, была разработана визуализация. Проект предусматривает создание крупного общественного пространства с променадом, волноломами-пирсами, детской и спортивной площадками, беговой и велосипедной дорожками, трибунами, скамейками и современным освещением.

Также планируется создание беседок, кафе, туалетов и проката для удобства посетителей. Отдельное внимание будет уделено мемориалу на набережной, паблик-арту, посвященному строителям ГЭС, и различным инфозонам.