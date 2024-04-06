Новосибирский авиазавод передал ВКС РФ новую партию Су-34

Новосибирский авиационный завод имени Чкалова передал Минобороны РФ первую в 2024 году партию бомбардировщиков Су-34.

Новосибирский авиационный завод имени Чкалова, который входит в состав госкорпорации "Ростех", передал первую партию бомбардировщиков Су-34 ВКС РФ в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе "Ростеха".

Отмечается, что это первая партия бомбардировщиков Су-34 в текущем году, отправленная в рамках исполнения государственного оборонного заказа.

«Самолеты изготовлены на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова. После завершения всего комплекса заводских испытаний авиационная техника отправлена заказчику», – говорится в сообщении.

По словам руководителя ОАК Юрия Слюсаря, все заводы Объединенной авиастроительной корпорации, участвующие в исполнении гособоронзаказа, не снижают темпов производства. По его словам, Чкаловский завод успешно справляется с поставленными задачами, а работники препреятия понимают важность техники в сегодняшиях реалиях.