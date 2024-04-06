Пассажиры Толмачево встретят летний сезон в комфортных условиях

В Толмачево готовятся к новому сезону.

В России уже неделю действует летнее расписание авиаперевозок. В аэропорту Новосибирска Толмачево готовятся встретить новый сезон.

Из-за постоянного роста пассажиропотока сотрудники Толмачево стараются сделать все, чтобы привлечь новых перевозчиков и удержать старых.

По словам первого заместителя генерального директора аэропорта Толмачево Натальи Силаевой, в летнем расписании появятся новые направления, а также произойдет расширение старой полетной программы. Так, добавится рейс до Анталии, возобновятся полеты в Шанхай, к осени планируют открыть направление в Дели.

Помимо этого, произойдет увеличение частоты внутрироссийских маршрутов: в Барнаул, Горно-Алтайск и другие.

«В ближайшее время в Толмачево начнет действовать единое пространство для регистрации пассажиров и багажа на рейс, а также предполетного досмотра», – рассказала Наталья Силаева.

Так, теперь все предполетные процедуры и для внутренних, и для международных направлений будут проходить в одном месте. Разница только в том, что пассажиры, которые направляются за границу, должны будут пройти в зону пограничного контроля по крытой галерее.

Помимо этого, зону таможенного контроля оснастили новым современным досмотровым оборудованием, которое позволяет ускорить процедуру досмотра.

Отмечается, что с начала текущего года было выявлено более 230 правонарушений, которые чаще всего связаны с несоблюдением установленных запретов при перемещении через таможню товаров.

При этом чаще это происходит по незнаниюс самих пассажиров. Люди провозят кораллы, моллюски, что относится к предметам флоры и фауны. Также часто в качестве сувениров везут кастеты — они относятся к холодному оружию по российскому законодательству.

«Граждане нарушали таможенное законодательство чаще всего при перемещении табачной и алкогольной продукции, провозимой сверх установленной нормы для физических лиц, также холодное оружие, электрошоковое устройство, недекларированую валюту и наличные денежные средства», – рассказала ведущий инспектор отдела специальных таможенных процедур аэропорта Толмачево Дарима Удонова.

Она уточнила, что с начала 2024 года было выявлено 35 случаев провоза холодного оружия. Помимо этого граждане пытались вывезти более 3,1 миллиардов рублей незаконно. Об этом сообщает «МК Новосибирск».