Под Новосибирском обнаружили съедобные грибы после зимы

В Новосибирской области после зимы появились первые грибы.

Первые съедобные грибы после зимы были обнаружены в Новосибирской области. Биолог Ринат Султанов сообщил, что нашел их в Тогучинском районе.

Султанов отметил, что гриб шишколюб был найден 4 апреля, когда еще повсюду лежал снег. Этот гриб считается вкусным и хорошим для приготовления — его можно варить или жарить.

Шишколюб пользуется популярностью среди грибников, так как является одним из самых ранних грибов. Его называют дикорастущим из-за того, что он растет из шишек, находящихся под землей. Для уверенности в определении этого гриба необходимо выдернуть его с корнем.



Напомним, в Новосибирске открылся форум «Дикоросы». Фоторепортаж.