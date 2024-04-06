Президент РФ подписал закон о запрете увольнять жен погибших бойцов СВО в течение года

Документ опубликовали 6 апреля.

Владимир Путин подписал закон, который запрещает увольнять жен погибших участников СВО в течение года. 6 апреля на сайте официального опубликования правовой информации появился соответствующий документ.

«Расторжение трудового договора с супругой (супругом) погибшего (умершего) ветерана боевых действий, не вступившей (не вступившим) в повторный брак, по инициативе работодателя не допускается в течение одного года с момента гибели (смерти) ветерана боевых действий», — гласит текст документа.

Ранее Вячеслав Володин, председатель Госдумы, уточнял, что под исключения попадают ситуации, когда женщина неоднократно допускала грубые нарушения трудовой дисциплины.

Напомним, что губернатор Травников взял на контроль проведение антипаводковых мероприятий в Новосибирской области.