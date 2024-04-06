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проиcшествия

В Новосибирске на перекрестке произошла авария: есть пострадавшие

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

5 апреля на левом берегу Новосибирска произошла авария. Toyota Passo и Nissan Juke столкнулись на перекрестке.

Как сообщают очевидцы, ДТП произошло в пятницу вечером на пересечении улиц Станиславского и Котовского.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, которые вытаскивали водителя из машины. Также в аварии пострадали две пассажирки кроссовера. Их зажало в салоне.

Напомним, что в Дзержинском районе Новосибирска Nissan влетел в припаркованный КамАЗ.

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Нина Раневская
Журналист

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