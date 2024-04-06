В Новосибирской области отремонтируют два моста через реку Верх-Тула

Два моста через реку Верх-Тула отремонтируют в НСО.

Два моста через реку Верх-Тула под Новосибирском будут отремонтированы в 2024 году. Они находятся на трассе Новосибирск – Кочки – Павлодар (Казахстан).

Информация о ремонте мостов на реке Верх-Тула была предоставлена Территориальным управлением автомобильных дорог Новосибирской области. Мосты находятся на 21-м километре трассы Новосибирск – Кочки – Павлодар (Казахстан).

Левый мост был построен в 1998 году. В настоящее время у него обнаружены износ асфальтового покрытия и разрушение защитного слоя бетона несущих конструкций.

Правый мост был построен еще раньше, в 1963 году, и также имеет аналогичные дефекты.

Работы должны быть завершены к 15 октября 2024 года. Стоимость контракта составляет 35,9 миллиона рублей. Ремонт в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" будет выполнен специалистами ООО "Эверест".