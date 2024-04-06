В Новосибирской области пропала 30-летняя женщина со шрамом от ожога на руке

Она пропала 29 декабря 2023 года.

В группе «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте» появилась информация о том, что Искитимском районе Новосибирской области пропала 30-летняя Виктория Лебедева.

Сообщается, что у женщины есть шрам от ожога на левой руке.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы русые, короткая cтрижка, глаза зеленые.

Одежда: неизвестно

Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефонам 112 или 8 800 700-54-52.

Напомним, что под Новосибирском талые воды затопили целый поселок.