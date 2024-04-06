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общество проиcшествия

Воды 56 сантиметров: под Новосибирском талые воды затопили целый поселок

Жители посёлка под Новосибирском поделились кадрами потопа.

В поселке Садовый под Новосибирском практически все улицы были затоплены талыми водами. Местные жители поделились Сиб.фм кадрами последствий.


По словам сибиряков, они обратились за помощью в администрацию Станционного сельсовета Новосибирского района, но им ответили, что администрация занимается только пожарными проездами.

«По всем остальным вопросам, касающимся дорог, рекомендуем обращаться в администрацию Новосибирского района», — говорится в ответе.

Фото Воды 56 сантиметров: под Новосибирском талые воды затопили целый поселок 2

В администрации Новосибирского района сообщили жителям поселка, что к ним выехала спецтехника, однако новосибирцы не уверены, что она до них доедет.

Фото Воды 56 сантиметров: под Новосибирском талые воды затопили целый поселок 3

Фото Воды 56 сантиметров: под Новосибирском талые воды затопили целый поселок 4

Местные утверждают, что аварийные службы должны выкопать яму, чтобы вода могла уйти в нее. Один мужчина снял на видео, как уровень воды в его доме поднялся до 56 сантиметров — он измерил глубину с помощью строительной рулетки.

Фото Воды 56 сантиметров: под Новосибирском талые воды затопили целый поселок 5

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Дамир Трубников

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