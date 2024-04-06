За разрушение стелы Победы в Новосибирске с чиновника потребовали 2,2 млн

Для главы Центрального района Новосибирска Сергея Канунникова прокуратура требует штраф на 2,5 млн рублей — из-за халатности разрушилась стела памяти воинам ВОВ.

Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

«В прениях сторон гособвинитель потребовал назначить подсудимому Канунникову наказание в виде штрафа в размере заработной платы за 12 месяцев — 2 584 529 рублей 50 копеек», — говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции.

С 2017 по 2022 год подсудимый знал, что стела из-за отсутствия собственника находится в неудовлетворительном состоянии. Но он не подготовил документы для признания права муниципальной собственности на памятник, поэтому его не включили в реестр казны.

Ранее мы рассказывали, что крылатая стела появилась на восточном въезде в Новосибирск.