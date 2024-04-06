Жители Новосибирской области могут узнать, грозит ли их участкам весенний потоп

Подтопления в период половодья грозят муниципалитетам Новосибирской области — есть способ узнать, какие участки в зоне риска.

В регионе определены границы 32 зон затопления и подтопления земель, расположенных у рек. Управление Росреестра по Новосибирской области рекомендует владельцам территорий, входящих в зоны угрозы, проверить наличие оформленных документов на дом и землю. В случае ЧС отсутствие их будет являться основанием для отказа в выплате при утрате имущества. Тогда пожжет только суд.

«Расположение жилого или садового дома в зоне затопления и подтопления не является препятствием для оформления права собственности на такой объект недвижимости. При этом собственник земельного участка при планировании строительства должен предвидеть риски, связанные с возможным подтоплением участка, дома, других объектов. Следует помнить, что в границах зон затопления и подтопления запрещается строительство объектов капитального строительства, если они не обеспечены защитой территорий и объектов от негативного воздействия», — прокомментировали в Росеестре.

Узнать, входит ли участок в зону затоплений, можно на портале «Публичная кадастровая карта». Нужно перейти в «Слои» и сделать активным слой «Зона с особыми условиями использования территорий».

Добавим, в регионе продолжаются весенние потопы. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что все необходимые силы и средства для борьбы с возможными последствиями паводка готовы. Ситуацию он держит на своем контроле.